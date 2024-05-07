Üye Girişi
Haberler

Ayvacık açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan bir botla sürüklenen 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta, düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve "KB-20" botu ekipleri, botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu 11'i çocuk 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Göçmen Acil Durum Sahil Güvenlik Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Trendyol Anneler Günü hediyesi iPhone hediyesi doğru mu, gerçek mi? 8 - 10 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ Bu hafta halka arz var mı, yeni halka arz olacak mı? Halka arz olan şirketler hangileri? #129297 PSG Dortmund maçını şifresiz veren kanallar! PSG Dortmund maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Survivor kim kazandı? 7 Mayıs Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Refah nerede? Refah Sınır Kapısı hangi ülkede? PSG Dortmund ilk maç kaç kaç bitmişti? Borussia Dortmund PSG Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maç sonucu! Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman ZTK? Beşiktaş Ankaragücü maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Ankaragücü maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title