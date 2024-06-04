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Ayvacık açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan bir botla sürüklenen 29 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-8" ve "KB-4319" ekipleri, motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen bottaki Afganistan uyruklu 8'i çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Ayvacık Göçmen Dünya Güncel Haberler

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