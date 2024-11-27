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Ayvacık Açıklarında Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvacık Açıklarında Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, 2 lastik bottaki 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı. Göçmenlerin arasında 6 çocuk bulunuyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye sahil güvenlik gemisi "TCSG-84" ile "KB-20" ve "TCSG-28" botları yönlendirildi.

Ekipler, botlardaki Afganistan, Filistin ve Yemen uyruklu 6'sı çocuk 28 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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