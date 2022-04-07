Ayvacık açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sabaha karşı saat 03.00'te, Ayvacık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekibi, lastik bot içerisinde 35 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel