Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi tarafından 19 kaçak göçmen yakaladı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi tarafından 19 kaçak göçmen yakaladı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Mobil Radarın Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit etmesi üzerne harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, lastik bot içerisinde 19 kaçak göçmeni yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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