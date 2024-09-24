Ayvacık Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı. Ege Denizi'nin kuzeyinde durdurulan lastik botla kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri "TCSG-61" gemisiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, Ege Denizi'nin kuzeyinde Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botu tespit etti.
Bölgeye ulaşan ekipler, durdurulan lastik botun içindeki Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmeni yakalayıp kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.