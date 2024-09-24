Üye Girişi
Haberler

Ayvacık Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvacık Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı. Ege Denizi'nin kuzeyinde durdurulan lastik botla kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri "TCSG-61" gemisiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, Ege Denizi'nin kuzeyinde Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botu tespit etti.

Bölgeye ulaşan ekipler, durdurulan lastik botun içindeki Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmeni yakalayıp kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Yerel Haberler Sahil Güvenlik Ege Denizi Güvenlik Ayvacık Göçmen Güncel Dünya Çocuk Spor

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu görmesin! Tarım Bakanı baltayı taşa vurdu

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur

 Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular

Ağır kayıplar veren Hizbullah'tan İsrail'e misilleme
ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Koç, İkizler burcu yorumu! 25 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İsmail Kartal Fenerbahçe'ye dönecek mi? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 16. Bölüm TRT1 HD izle! 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman? Şarkıcı Simge neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nedir? Simge Sağın hastalığı nedir? Dubai çikolatası nerede satılır? Dubai çikolatasının içinde ne var? Dubai çikolatası nerede satılıyor? Dubai çikolatası tarifi! Pastırma sıcakları ne zaman 2024? Pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başlıyor? Flörte sorulacak sorular! Flörtü tanımak için ne sorulur? Kadın- Erkek flörte sorulacak sorular neler? Az önce deprem mi oldu? 24 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Comadie- Française Türkiye'ye ne zaman gelecek? Comadie- Française tiyatro topluluğu Türkiye'ye mi geliyor? Okçuluk ne zaman kurallı bir spor olarak yapılmaya başlamıştır?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });