AYVACIK AÇIKLARINDA 122 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

SAHİL Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, balıkçı teknesi ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 122 göçmenin yakalandığını duyurdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Ayvacık ilçesi Bababurnu açıklarında, İtalya rotası üzerinde bulunan balıkçı teknesi içinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik gemisi ve 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurları, 'dur' ihtarlarına cevap verilmemesi üzerine tekneyi manevralarla durdurdu. Yapılan kontrollerde, balıkçı teknesinde bulunan 122 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.