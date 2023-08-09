Aytepe mesire alanındaki yangın büyümeden söndürüldü

Mesire alanındaki işletmeye ait masa ve sandalyeler yandı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesindeki Aytepe Mesire Alanı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Aytepe Mesire Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında mesire alanındaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın da şiddetiyle genişlemeye başladı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin karadan müdahale ettiği yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

"Masa ve sandalyeler yandı"

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınırken, mesire alanı içerisinde bulunan işletmeye ait masa, sandalye ve güneşten korunmak için kullanılan şemsiyeler yanarak zarar gördü. Ayrıca yangın esnasında güvenlik sebebiyle ulaşıma kapatılan Aytepe Mesire Alanı'na çıkan yollar, yangının kontrol altına alınmasının ardından tekrar açıldı.