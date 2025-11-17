Aytarun Belediyesi Güvenlik Uyarısı Üzerine Tahliye Oldu

Lübnan'ın güneyindeki Aytarun Belediyesi, İsrail'in beldeye yönelik olası saldırısına ilişkin yapılan güvenlik uyarısı üzerine belediye binasını tahliye ederek halkı dikkatli olmaya çağırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in belde içinde bir hedefi vurmayı planladığı yönünde güvenlik birimlerinden bilgi alındığı belirtildi.

Bu kapsamda belediye merkezinin boşaltıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in hedef almayı planladığı noktanın henüz netleşmediğine dikkati çekilerek halktan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ABD'nin ara buluculuğunda 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail, Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

İsrail İHA'larından alçak uçuş ve ses bombası

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), başkent Beyrut ile çevresinde alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi.

Sahil hattında da bir İHA, Halde ve Gaziyye bölgelerinden Sayda kentine kadar uçuş yaptı.

Aytarun'da ise İsrail İHA'sı beldenin çevresine 4 ses bombası attı.