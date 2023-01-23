Aysun Yıldırım ölümünde takipsizlik kararına ilişkin basın açıklaması yapıldı

KÜÇÜKÇEKMECE'de 2018 yılında iş yerinin üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden, tırnaklarında bir kişiye ait DNA bulgularına rastlanan Aysun Yıldırım'ın (26) davasında, 4 şüpheli hakkında ikinci kez takipsizlik kararı verildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 2018 yılında iş yerinin üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden, tırnaklarında bir kişiye ait DNA bulgularına rastlanan Aysun Yıldırım'ın (26) davasında, 4 şüpheli hakkında ikinci kez takipsizlik kararı verildi. Karara tekrar itiraz eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun gönüllü avukatı Leyla Süren ile Aysun'un anne ve babası Küçükçekmece Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Aysun Yıldırım'ın Tevfikbey Mahallesi'nde 28 Şubat 2018'de çalıştığı iş yerinin camından düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti. İlk soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldırım'ın tırnaklarında DNA örnekleri bulunması ve ailesinin itirazıyla yeniden başlatılan soruşturmada, 4 şüpheli hakkında yeniden takipsizlik kararı verdi. Karara itiraz eden Avukat Leyla Süren, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile birlikte Küçükçekmece Adliyesi önünde toplandı. Avukat Süren, anne Hüsniye Yıldırım ve baba İbrahim Yıldırım açıklama yaptı. Süren, karara itiraz ettiklerini belirtti.

"CEZA ALACAKLARI GÜN BUGÜN"

"KIZIMI BAŞKA YERDE ÖLDÜRÜP ORAYA GETİRDİLER"

Baba İbrahim Yıldırım, "Kızımın intihar ettiklerini söylediler. Kızımın çalıştığı iş yerinde camlarda hiçbir parmak izi yok. Düştüğü iddia edilen yerde kan bile yok. Kızımı başka yerde öldürüp oraya getirdiler, intihar süsü verdiler." dedi.