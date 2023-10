Aysu Bankoğlu: "Bir Kısım Emekliye Verilecek Olan 5 Bin Lira Tutarındaki Komik İkramiye, AKP'nin Emekliye 100. Yıl Kazığıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, "Emekliye 5 bin lira vadederek Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, ömür boyu ödediği vergilerle ülkesine hizmet etmiş insanları açlığa mahküm ettiler...Düşük emekli aylıklarına mecbur bırakılan ve tüm emeklileri buna alıştırmaya çalışan hükümet, yıllardır sistemli bir biçimde emeklileri açlık sınırı altında tutuyor. Seçimler yaklaşırken emeklinin gözünü boyamaya çalışan ve bu konuda 22 yıllık kurnaz bir hükümet olduğunu artık herkes görmeli...Bir kısım emekliye verilecek olan 5 bin lira tutarındaki bu komik ikramiye, AKP'nin emekliye 100. yıl kazığıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmaya devam edenler dışında emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağı açıklamasını değerlendirdi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bankoğlu, şunları kaydetti:

"EMEKLİ AYLIKLARININ ACINASI SEVİYELERDE ISRARLA TUTULUYOR OLMASI KASITLIDIR"

"Emekli aylıklarının acınası seviyelerde ısrarla tutuluyor olması kasıtlıdır. Bugün asgari ücretin neredeyse yarısına mahküm edilmiş olan milyonları, AKP ve ortakları görmezden geliyor, daha doğrusu umursamıyor. Bugün çalışan herkesin, yarın kendisini bekleyen bu acı gerçeği anlaması gerekiyor. 2021 yılında dört kişilik bir aile gıda harcaması için ayda harcadığı paranın bugün 5 katını harcayarak aynı ürünlere ancak ulaşabiliyor. Halk artık daha aç, daha yoksul. Eylül ayı açlık sınırı 13 bin 500 lira, yoksulluk sınırı 43 bin 500 lira olarak açıklandı. Hükümetin bu acı tablo karşısında emeklisine 5 bin lira vermeye, üstelik bir de dul ve yetimlere şu kadar, çalışan emekliye hiç yok demeye yüzü olmaması gerekirdi. Ama 22 yılda bu millete neler yapıldığını, aile fertlerinin, akrabaların ve yandaşların nasıl semirtildiğini biliyoruz.

"FATURAYI İŞÇİYE, EMEKÇİYE, EMEKLİYE KESEN, ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI EDEN BU VİCDANSIZLIK TİMSALİ HÜKÜMETİN TUTULUR TARAFI, SAVUNULACAK TEK İŞİ YOKTUR"

AKP Türkiye'de her şeye zam yağarken emekliyi, dul ve yetimleri açlığa mahküm etme konusunda kararlı. Barınma, beslenme, eğitim ve ulaşım haklarının imkansızlaştığı, her şeyin yüzde 200 zamlandığı bir ülkede hala kök maaş, çalışmayan emekli diye laf kalabalığı yapıyor. İşsizlik rekorları kıran ülkemizde, çalışanların yarısı zaten asgari ücrete mahküm edilmiş durumda. Her fırsatta rasyonel zeminden dem vuran Bakan Şimşek'in Türkiye'de enflasyonun ana nedenini ücretli çalışanlara yıkması da yoksullaşmanın devam edeceğini gösteriyor. Karlarını katbekat artıranların kim olduğu ortada ancak acı reçete yine enflasyonun en büyük mağduruna, yani çalışanlara sunuluyor. Faturayı işçiye, emekçiye, emekliye kesen kısacası ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu vicdansızlık timsali hükümetin tutulur tarafı, savunulacak tek işi yoktur.

"AKP HÜKÜMETİ YİNE ŞAŞIRTMIYOR, KAYIT DIŞINA GÖZ YUMUYOR, ADETA DESTEKLİYOR"

Emekliye 5 bin lira vadederek cumhuriyetin 100'üncü yılında, ömür boyu ödediği vergilerle ülkesine hizmet etmiş insanları açlığa mahküm ettiler. Ülkemizde, dul ve yetimlerle birlikte 15 milyon emekli var. Bu emeklilerin 3 milyonu çalışma hayatına devam ederken sigorta destek primine tabi olarak çalışmaya devam ediyor. Yani bu 3 milyon yurttaş ikinci çalışma hayatlarındaki kazancın vergisini devlete ödediği için cezalandırılıyor ve 5 bin liralık ikramiyeden mahrum bırakılacağı söyleniyor. AKP hükümeti yine şaşırtmıyor, kayıt dışına göz yumuyor, adeta destekliyor. Kayıt dışı kazanca göz yuman, küçük yatırımcının sırtından inmezken özellikle yandaşını kayırmaya hevesli aflarıyla vergi toplamaktan aciz bu hükümet, Sosyal Güvenlik Sistemi içindeki beceriksizliklerinin bedelini yine emekli, dul ve yetimlere ödetiyor. Dul ve yetimler ise hissesi oranında 1250 ve 3 bin 750 lira arasında değişen bir miktarla ikramiye denilen bu miktarla yetinmek zorunda bırakılacak. Plan bu. Düşük emekli aylıklarına mecbur bırakılan ve tüm emeklileri buna alıştırmaya çalışan hükümet, yıllardır sistemli bir biçimde emeklileri açlık sınırı altında tutuyor. Yaklaşan bütçe görüşmelerinde emeklilere ne kadar pay ayrılacağını göreceğiz. Seçimler yaklaşırken emeklinin gözünü boyamaya çalışan ve bu konuda 22 yıllık kurnaz bir hükümet olduğunu artık herkes görmeli.

"BİR KISIM EMEKLİYE VERİLECEK OLAN 5 BİN LİRA TUTARINDAKİ BU KOMİK İKRAMİYE, AKP'NİN EMEKLİYE 100. YIL KAZIĞIDIR"

Kamu-özel iş birliği ile garantili hasta, yolcu, köprü geçişi garantilerini yeniden düzenlemedikleri; bunları Türk lirasına çevirmedikleri; uçaklarından, saraylarından, lüks makam araçlarından, şaşaalı gezi ve davetlerinden vazgeçmedikçe ve tasarruf, tasarruf, tasarruf etmedikçe bu iş olmaz. Sigorta sistemini iyileştirmeyen, kötü gün parası diye ayrılan tasarruf akçesini yemekten hicap duymayan cumhuriyet kazanımı kuruluşları, ülkenin milli servetlerini Varlık Fonu diye icat ettikleri bir yerden satışa çıkaran bu zihniyeti, tarih yazacak. Bir kısım emekliye verilecek olan 5 bin lira tutarındaki bu komik ikramiye, AKP'nin emekliye 100. yıl kazığıdır."