Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümünün Birinci Yılı... Kurtulmuş: Filistin Halkının Özgürlük Mücadelesinde Bizlere Daima Güç Verecektir

(ANKARA) – İşgal altındaki Batı Şeria'da bir yıl önce İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Amerikan-Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, ölümünün birinci yılında anıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eygi'nin zulme boyun eğmeyen duruşunun Filistin halkının özgürlük mücadelesinde daima güç vereceğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eyşenur Ezgi Eygi'yi andı. "Filistin'de siyonist İsrail askerlerinin kurşunlarıyla şehit olan Ayşenur Ezgi Eygi'yi rahmetle anıyorum" diyen Kurtulmuş, Eygi'nin zulme boyun eğmeyen duruşunun Filistin halkının özgürlük mücadelesinde ve insanlığın adalet arayışında daima güç vereceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Eygi'nin genç yaşta "adalet ve insan hakları için mücadele ederken" yaşamını yitirdiğini belirterek, "Kaybı yalnızca ailesinin ve bizlerin değil, insanlığın ortak vicdanında derin bir yara bıraktı" dedi. Duran, Eygi'nin cesareti ve duruşuyla insan hakları savunuculuğunun sembolü haline geldiğini ifade ederek, "Soykırımcı İsrail işlediği suçların cezasını çekecektir. Zulmün karşısında susmayan vicdanlar, mazlumların yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.