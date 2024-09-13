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İsrail Askerleri Tarafından Katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cenazesi İstanbul'a Getirildi

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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından katledilen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul Havalimanı'na getirildi. Törende Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve çeşitli yetkililer yer aldı. Eygi, barışçıl gösterilerde Filistinlilere destek amacıyla katıldığı sırada vurularak hayatını kaybetmişti. Naaşı, İzmir'e defnedilmek üzere uğurlandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi.

Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi'nin cenazesi, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer tarafından karşılandı.

İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde düzenlenen törende, Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri manga tarafından alana getirildi.

Tören, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Partili ilçe belediye başkanları Tevfik Göksu, Mevlüt Öztekin, Bünyamin Demir ve ilgililerin katılımıyla yapıldı.

Prof. Dr. Arpaguş'un dua okumasının ardından tören sona erdi.

Aydın'a defnedilecek Eygi'nin naaşı, İstanbul Havalimanı'ndan uçakla İzmir'e gönderildi.

Bu arada, İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Valimiz Davut Gül, hemşehrilerimizle birlikte Filistin'de soykırımcı İsrail askerlerinin şehit ettiği vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşını İstanbul Havalimanı'nda karşıladı. Eygi'nin naaşı, düzenlenen törende dualarla İzmir'e uğurlandı." ifadelerine yer verildi.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerinin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmişti.

Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü insan hakları aktivisti olan Eygi, 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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