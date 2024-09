Filistin'de İsrail Askerleri Tarafından Vurulan Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cenazesi Türkiye'ye Getirildi

BATI Şeria'da İsrail askerleri tarafından vurulan Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, Aydın Didim'de babaevine getirildi, helallik alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Filistin davasına sahip çıkan bütün insanlık cephesinin onurlu fertlerine saygılarımızı sunuyoruz ve hep beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Acımız büyüktür ama inşallah Ayşenur kızımızın kanının hesabını sonuna kadar soracağız" dedi.

Aydın'ın Didim ilçesindeki akrabalarını 21 gün önce ziyaret ettikten sonra Filistin'e destek için Batı Şeria'ya giden Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu. Ayşenur'un ölüm haberi, Didim'de yaşayan amcası Yılmaz Eygi ve dedesi Şerif Eygi'nin yanı sıra Türkiye'deki yakınlarını yasa boğdu. Eygi'nin cenazesi, dün Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 08.30'da Bakü'den İstanbul'a getirildi. Eygi için İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde tören düzenlendi. Eygi'nin cenazesi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Ayşenur Ezgi Eygi için havalimanının VIP Terminali'nde tören düzenlendi. Uçaktan alınan Ayşenur Ezgi Eygi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, cenaze aracıyla tören alanına getirildi. Polis mangası, cenazeyi tören alanına taşıdı. İl Müftüsü Sinan Kazancı, dualar okudu. Törenin ardından cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Eygi'nin cenazesi, 4 saat süren otopsi işlemleri sonrası Aydın'a gönderilip, Didim Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

AİLEYE TAZİYE ZİYARETLERİ

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki babaevine gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu taziyelerini iletip, daha sonra ayrıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Eygi'nin babaevinde aileye başsağlığı diledi.

'SONUNA KADAR BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ziyarette, "Mücadelesini unutmayacağız, unutturmayacağız ve inşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Hesabını bütün uluslararası mahkemelerde soracağız. Dün itibarıyla Adalet Bakanlığımız Adli Tıp Kurumumuz bütün otopsileri uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirmiştir. Doğrudan hedef alınarak ve direkt olarak sol kulağının arkasından kurşunla şehit edilmiştir. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" dedi.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen 7 Ekim'den bu yana yaşanan büyük dramı hep beraber izliyoruz. Her gün onlarca, yüzlerce Filistinli katlediliyor. Gazze'deki bu büyük insanlık ayıbına, insanlığın çok şükür büyük bir kısmı; vicdan ve insaf sahibi olanlar karşı çıkıyor. Siyonist İsrail ve iş birlikçisi Amerika ve arkasındaki bazı güçler maalesef bu katliamı, bu soykırımı destekliyorlar, teşvik ediyorlar ve bunun arkasında duruyorlar. Ayşenur kızımızın Amerikan vatandaşı olmasına rağmen çok güçlü bir şekilde Amerikan makamları tarafından bile hesabının sorulmamış olması dikkate şayandır. Biz bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Orada şehit edilen her bir Filistinlinin kanı ne kadar mukaddesse, Ayşenur Ezgi'nin kanı da o kadar mukaddestir ve sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu bir insanlık davasıdır ve gerçekten büyük bir ıstırabı ortaya koyuyor. Ayrıca bütün dünyanın gözü Gazze'deyken, Ayşenur kızımızın da şehit olduğu yer Batı Şeria toprakları. İsrail'in işgalci güçleri adım adım her an, her saniye durmadan topraklarını genişletiyor ve Batı Şeria'daki Filistinli kardeşlerimizi yerlerinden ediyor. Dünya da buna seyirci kalıyor. Artık şu açıkça bilinmelidir ki Netanyahu ve çetesi, bardak dolmuş ve taşmıştır. Bunun hesabını bütün uluslararası mahkemelerde vereceklerdir. Türk milleti olarak, devlet olarak sonuna kadar takipçisiyiz. Allah rahmet eylesin. Ayşenur Ezgi bizim için diğer bütün şehitler gibi ölümsüzdür"

'BÜTÜN MİLLETİMİZ ADINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

Kurtulmuş, "Hepimizin bildiği gibi Cenabıallah, Kur'an-ı Kerim'de, 'Sakın ha Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin, onlar diridirler ve Rabb'imizin katında rızıklandırılıyorlar'. Ayşenur kızımızın ruhaniyetinin aramızda olduğunu ve onun maneviyatının bizlere güç verdiğini hatırlatmak isterim. Makamı cennet olsun. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Ama buradaki aile fertleri, babası, amcası, annesi, eşi, kardeşi ve bütün akrabalarına, bütün milletimiz adına başsağlığı diliyorum. Bundan sonra Ayşenur hepimizin evladıdır, ailesinin bir ferdidir, kızıdır. Allah rahmet eylesin. İşin garip tarafı Ayşenur'un şehit edilmesinden 24 sene evvel yine genç bir insan evladı, dini, dili bize uymamakla birlikte aynı insanlık cephesinin onurlu bir ferdi Rachel Corrie de benzer bir şekilde Filistinlilerin haklarını korurken, İsrail'in buldozerlerinin altında çiğnenerek katledildi. Rachel Corrie'yi de bu vesileyle rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Filistin davasına sahip çıkan bütün insanlık cephesinin onurlu fertlerine saygılarımızı sunuyoruz ve hep beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Acımız büyüktür ama inşallah Ayşenur kızımızın, evladımızın kanının hesabını sonuna kadar soracağız. Bunlar yaptıklarının hesabını uluslararası mahkemelerde fitil fitil verecek, burunlarından getireceğiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Ardından Eygi'nin cenazesi saat 12.00'de helallik alınması için babaevine getirildi, burada okunan dualar ve alınan helalliğin ardından tören için Didim Merkez Camisi'ne götürüldü.