Aysel Önder Hindistan'da Dünya Rekoru Kırarak Altın Madalya Kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Aysel Önder'i tebrik etti. Bakan, milli sporcunun başarılarının devamını diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hindistan'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Aysel Önder'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Hindistan'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre T20 finalinde 54.51'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Aysel Önder'i canıgönülden kutluyorum. Elde ettiği madalyayla ülkemizi gururlandıran milli sporcumuza, antrenörlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli sporcumuz Aysel Önder'in başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Güncel
