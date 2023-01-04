Ayşegül'ü bıçaklayarak öldüren eşi tutuklandı Güncel Haberler KÜTAHYA'da, evde tartıştığı 3 çocuk annesi eşi Ayşegül Türün'ü (31) bıçaklayarak öldüren İsmail Türün (44) tutuklandı. KÜTAHYA'da, evde tartıştığı 3 çocuk annesi eşi Ayşegül Türün'ü (31) bıçaklayarak öldüren İsmail Türün (44) tutuklandı. Kentte temizlik işçisi olan İsmail Türün, dün sabah Hamidiye Mahallesi'ndeki evlerinde 3 çocuğunun annesi eşi Ayşegül Türün ile tartıştı. Çiftin tartışması, kısa sürede kavgaya dönüşürken, İsmail Türün, eşini defalarca bıçaklayıp, evden çıkarak yolun karşısındaki markete gitti. Burada eşini öldürdüğünü itiraf eden Türün, polise haber verilmesini istedi. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, Türün'ü evin önünde gözaltına aldı. Eve giren sağlık ekibi ise Ayşegül Türün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadesi alınan Türün, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsmail Türün, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Hamidiye Güncel Haberler

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