Ayşegül öğretmenin adı Nizip'teki kütüphanede yaşatılacak - Haberler

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Ayşegül öğretmenin adı Nizip'teki kütüphanede yaşatılacak

AA - İrfan Aydoğdu - Güncel
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Ayşegül öğretmenin adı Nizip'teki kütüphanede yaşatılacak

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Enver Mebrure Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan kütüphaneye öğretmen Ayşegül Taşkın'ın adı verildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Enver Mebrure Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan kütüphaneye öğretmen Ayşegül Taşkın'ın adı verildi.

Ayşegül öğretmenin ölümünün üzüntüsünü yaşayan mesai arkadaşları, adını yaşatmak için okula kütüphane yapmaya karar verdi. Yapılan çalışmalardan sonra yapımı tamamlanan kütüphaneye öğretmen Ayşegül Taşkın'ın adı verildi.

Açılış törenine katılan Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, kütüphanenin yapımında emeği geçen tüm öğretmenleri tebrik etti.

Ayşegül öğretmeni rahmetle andıklarını ve onu hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade eden Çağlar, "Okulumuzda hizmet verecek böyle donanımlı bir kütüphanenin olması hepimiz için büyük övünç kaynağıdır. Kütüphanenin bu hale gelmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve okul idaremize teşekkür eder, bir kez daha Ayşegül öğretmenimize Allah'tan rahmet ailesine ise sabırlar dilerim." dedi.

AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

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