Ayşegül Doğan'dan Dervişoğlu'na Tepki: "Korkuyorlar Çünkü Tarihin Çöp Sepetine Doğru Yol Almaya Başladıklarının Farkındalar"

(ANKARA) - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM Grup Toplantısındaki sözlerine ilişkin, "İYİ Parti Genel Başkanı bir kez daha Partimizi, temsil ettiğimiz milyonları ve değerleri hedef olan diliyle göründü. Kan, ölüm ve hamasetten besleniyorlar ve korkuyorlar çünkü tarihin çöp sepetine doğru yol almaya başladıklarının farkındalar. Kandan, ölümden hamasetten beslenen hiçbir siyasi parti bugüne kadar tabela partisi olarak bile kalamadılar. O yüzden bunu görenler, miadı dolanlar çırpınıyor ancak bu son çırpınışları. Bu zatın sözleri sadece Partimize değil, bu ülkede onurlu bir yaşam, eşitlik ve demokrasi talep eden herkese yönelmiş sözlerdir" dedi. İYİ Parti'yi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na da davet ettiklerini hatırlatan Doğan, "'Gelin, varsa bir eleştiriniz, varsa bir öneriniz söyleyin, yerinizi alın' dedik, yapmadılar. Bu yüzden korku içindeler çünkü buradan rant devşirmeye çalışıyorlar" diye tepki gösterdi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Parti Genel Merkezinde yaptığı basın açıklamasında, süreçte en başından beri ayrıştırıcı olanları uyarmaya çalıştıklarını belirterek, "'Bu hassas ve kırılgan konuyla ilgili siyasi ikbal, çıkar, rant, koltuk hesabı yapmayın' dedik. Amacımız bu topraklarda yaşayan herkesin birlikte soluklanabilmesi, hiçbir ayrım gözetmeden bunu yapabilmesi, bunu yaşayabilmesi, bunu hissedebilmesi. Biz burada oy, seçmen, anket kaygısı yaşamadık çünkü Türkiye'nin demokrasi sorununa, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümüne tüm bunların üzerinde bir mesele olarak yaklaşıyoruz" dedi.

Günlerdir DEM Parti'nin linç edildiğini söyleyen Doğan, "Günlerdir asıl tartışmamız gereken konunun odağını değiştirmeye çalışanlar var. Günlerdir DEM Parti'nin bu süreçteki kurucu özne, kurucu siyasi aktör olma halinden rahatsızlık duyanlar var. Bu sebeple bize dönük saldırılar var. Şimdi bunların bir tesadüf olduğunu kimse söyleyemez. Bunların bir tesadüf olduğuna bizi kimse inandıramaz. Bunun tesadüf olmadığını biliyoruz. Bunun örgütlü, bunun organize bir aklın işleri olduğunun farkındayız. Biz tecrübeli bir siyasi partiyiz. Böyle şeyleri çok gördük, geçirdik. Nice badireler atlattık. Herkes bilir ki bunlara pabuç bırakmayacak kadar deneyim sahibiyiz. Ancak Türkiye kamuoyunu, Türkiye'deki siyasi partileri, hak savunucularını yeniden sorumluluğa davet etmek istiyoruz. Bu yalnızca DEM Parti'nin sorumluluğu değil" diye konuştu.

Kabaiş ve Tosun cinayetleri...

Doğan, gündemde yer alan Rojin Kabaiş ve gazeteci Hakan Tosun cinayetlerine değinerek "İzi daha büyük kalabalıklarla sürülseydi daha güçlü bir dayanışma olsaydı belki bu kadar... Hala Türkiye kamuoyu Rojin Kabaiş'e ne olduğunu bilmiyor. Bu konuda çeşitli birbiriyle çelişen raporlar ortada. Buna rağmen her şey sanki adil bir biçimde yürütülmüş gibi açıklamalar yapılıyor bizlere. Eğer biz hem iklim aktivisti hem de suyunu, toprağını, deresini, havasını korumak isteyen ve bunları savunan köylülerin yanı başında olan onların sesini duyuran sevgili Hakan Tosun'un bir sokak ortasında darp edilerek öldürülmesine, katledilmesine karşı sesimizi birlikte güçlü bir biçimde yükseltirsek bir daha kimse kolay kolay Hakan Tosun'ları hedef almaya ya da onları katletmeye cesaret edemeyecek. Biz her iki davanın da takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"İYİ Parti Genel Başkanı, bir kez daha Partimizi, temsil ettiğimiz milyonları ve değerleri hedef olan diliyle göründü"

Süreç karşıtlığı üzerinden hesaplar yapanların olduğuna işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

"Süreci eleştirmek başka bir şey ki biz de süreci eleştiriyoruz. Bizim de eleştirilerimiz var. Eleştirilerimizi de her zaman söylüyoruz. 'Tasarımı farklı olabilirdi' diyoruz. 'Bugüne kadar yol alınabilirdi' diyoruz. 'Komisyon dinlemelerle bu kadar çok vakit geçirmeyebilirdi' diyoruz. 'Şu ana kadar Sayın Öcalan'la görüşmüş olabilirdi' diyoruz. Farklı kesimler dinlenmiş olabilir, toplumsallaşmış olabilirdi. Daha cesur davranılabilirdi, daha cesur adımlar atılabilirdi ve hala da bunları talep ediyoruz. Bunlar bizim de eleştirilerimiz, ortak kaygılarımız var ancak süreci eleştiriyoruz diye kategorik karşıtlık yapanlar olduğunu da biliyoruz. Biz bu kategorik karşıtlığın beslendiği kökü de biliyoruz.

Şimdi bunlar için kalem oynatanların neden oynattığını bildiğimizi söylemeyelim mi? Söyleyeceğiz elbette. Sizlerle paylaşacağız. Bu bizim sorumluluğumuz. Buna karşı birlikte mücadele edeceğiz, ırkçılığa karşı birlikte mücadele edeceğiz. Nefret suçuna karşı birlikte mücadele edeceğiz. Dün ölüm üzerinden iktidar, rant ve koltuk devşirmeye çalışan zihniyet kendini bu sefer nerede gösterdi? Meclis kürsüsünde gösterdi. Bir siyasi partinin gölgesi altında saklı bir şekilde gösterdi değil mi? Nefret, düşmanlık ve ırkçılıkla var olmaya çalıştığı apaçık ortaya çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı bir kez daha Partimizi, temsil ettiğimiz milyonları ve değerleri hedef olan diliyle göründü. Kan, ölüm ve hamasetten besleniyorlar ve korkuyorlar. Zavallılar. Niye korkuyorlar? Çünkü tarihin çöp sepetine doğru yol almaya başladıklarının farkındalar.

"Kendilerini daha önce Komisyon'a davet ettik, 'eleştirilerinizi söyleyin' dedik gelmediler"

Kandan, ölümden hamasetten beslenen hiçbir siyasi parti bugüne kadar tabela partisi olarak bile kalamadılar. O yüzden bunu görenler, miadı dolanlar çırpınıyor ancak bu son çırpınışları. Bu zatın sözleri sadece Partimize değil, bu ülkede onurlu bir yaşam, eşitlik ve demokrasi talep eden herkese yönelmiş sözlerdir. Böyle kabul edilmeli, böyle algılanmalı ve buna karşı da böyle cevap verilmelidir.

Ölümden başka bir siyaset önerileri varsa buyursunlar, açıklasınlar. Kendilerini daha önce Komisyona davet ettik. 'Gelin, varsa bir eleştiriniz, varsa bir öneriniz söyleyin, yerinizi alın' dedik. 'Varsa bir öneriniz Kürt meselesinin çözümüne ve Türkiye'nin demokratikleşmesine dair buyurun açıklayın' dedik. Yapmadılar. Niye? Çünkü varlık nedenleri işte bu siyaset. Bu yüzden korku içindeler çünkü buradan rant devşirmeye çalışıyorlar, yalnızca buradan besleniyorlar. Nice Türk ve Kürt gençleri ne yazık ki bu savaş dolayısıyla hayatından oldu ve biz bunu kalıcı bir biçimde sonlandırmak istiyoruz. Bu konudaki kararlılığımıza öyle birtakım organize işlerin sözcülüğünü yaparak kimse gölge düşüremez.

Komisyon dinleme sürecini tamamlayacak, her parti kendi raporunu hazırlıyor

Komisyon üyelerimizle birlikte yine Komisyon için kurduğumuz koordinasyonla birlikte Partimizin çalışmaları devam ediyor. Komisyon da artık önümüzdeki günlerde dinlemeleri tamamlıyor. Bir raporun hazırlanmasını bekliyoruz. Her siyasi parti kendi raporu için çalışıyor. Biz DEM Parti olarak kendi raporumuzla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tamamlandığında zaten buna ilişkin detayları sizlerle paylaşacağız.

"Sayın Öcalan ile görüşülmemiş olunması bu Komisyon'un varmak istediği hedefle ilgili çelişkiyi ortaya koyuyor"

Komisyonun hala daha Sayın Öcalan ile görüşmemiş olması bu Komisyon'un yalnızca dinleme faaliyetleri değil varmak istediği hedefle ilgili çelişkiyi orta yerde öylece durduruyor. Bu çelişki duruyor. Çağrımızı yineliyoruz. Komisyon bir şekilde Öcalan'ın görüşlerinin komisyona akmasının formülasyonunu bulmak zorunda, Komisyon bununla sorumlu aynı zamanda çünkü komisyon çatışmanın sonlandırılmasını istiyor. Sayın Öcalan yalnızca kurucu önder değil. Aynı zamanda barışın ve demokratik çözümün kurucu gücü. Niye kurucu gücü olduğunu gidip doğrudan kendisine sorup dinlesinler."

"Öcalan medyaya baskı, sansür istemiş gibi algı yaratılmaya çalışıldı"

Doğan basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın medya diline dair eleştirileri Pervin Buldan'ın yaptığı açıklamada bağlamından mı koparıldı?" sorusunu Doğan, şöyle cevapladı:

"Sanki biz böyle medyaya sansür istemişiz ya da Öcalan medyaya baskı sansür istemiş gibi veya Pervin Buldan bunu böyle aktarmış gibi bir algı yaratmaya çalışmak o kutuplaştırıcı, ayrıştıran, ötekileştiren, yakınlaştırmayan, uzaklaştıran siyasetin işine yarıyor. Bir kere bunu söyleyelim. Bu böyle süreç karşıtlarının hemen üzerine atlayıp başka bir algı yaratmak istemeleri dahi bunu gösteriyor. Biz medyanın çeşitli şekillerde sansürüne, manipülasyonuna, ambargosuna, dezenformasyonuna maruz kalmış ve buna karşı mücadele eden bir siyasi partiyiz. Üstelik bu uğurda canı pahasına mücadele eden bir siyasi partiyiz. Hiç kimse bizim basın özgürlüğüne yaklaşımımızı, düşünce ve ifade özgürlüğüne yaklaşımımızı Türkiye'nin demokratikleşmesi ile ilgili mücadelemizi ya da buna dair yaklaşımımızı sorgulama haddine de sahip değildir. Bu konuda herkes gerçekten haddini ve sınırlarını bilmek zorunda. Ne biz bu konuda rüştümüzü ispatlamak durumundayız ne de kimse bizi böyle bir konuyla ilgili teste tabi tutmak isteyebilir. Ancak Öcalan'la ilgili meseleye gelince biz Öcalan adına konuşamayız. Biz Öcalan'ın görüşlerini kamuoyuna ancak elimizdeki bilgiler kadarıyla aktarabiliriz."

"Özlem Hanım'ın duyması için buradan bir kez daha söyleyelim, tabii ki umut hakkı tartışılmalı"

Doğan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in "umut hakkı" ve "genel af" ile ilgili söylemlerine ilişkin soruyu şöyle değerlendirdi:

"Şimdi tahminler üzerine konuşmayalım derim. Dolayısıyla biz de tahminler üzerine konuşmak istemiyoruz. Bizim Türkiye'nin ihtiyaçlarına ilişkin çalışmalarımız var. Hukuk Komisyonumuz çalışıyor, Meclis Komisyonumuz çalışıyor, Komisyon Koordinasyonumuz çalışıyor, Merkez Yürütme Kurulumuz çalışıyor. Eş genel başkanımız çok net bir biçimde ne istediğimizi, DEM Parti'nin taleplerinin neler olduğunu, Türkiye'nin ihtiyaçlarını TBMM'deki Grup Toplantısı'nda ifade etti. Ancak Umut Hakkı meselesini Özlem Hanım'ın duymamış olması mümkün değil çünkü umut hakkı ile ilgili Sayın Bahçeli, Sayın Öcalan'a yaptığı ilk çağrıda Meclis'te 'açık bir biçimde örgütünü lağvetsin sonra gelsin Meclis çatısı altında gerekirse umut hakkı uygulansın' dedi. Bakın üzerinden bir yıl aşkın bir zaman geçti öyle değil mi? Biz böyle gizli kapılar ardından söylemiyoruz ki bunu açıkça söylüyoruz. Eğer Özlem Hanım'ın duyması için buradan bir kez daha söyleyelim kendisine. Tabii ki umut hakkı tartışılmalı. Elbette gereken her şey layıkıyla tartışılmalı ve yapılmalı."