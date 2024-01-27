Ayşegül Çınar'ı öldüren şüpheli yakalandı
Ayşegül Çınar'ı öldürdükten sonra kaçan M.A., Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla, Sincan ilçesinde saklandığı gecekonduda yakalandı. M.A. gözaltına alınırken, olayda kullandığı silah da kaçarken attığı çevre yolunun kenarında bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
YAKALANDI
Ayşegül Çınar'ı öldürdükten sonra kaçan M.A., Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla, Sincan ilçesinde saklandığı gecekonduda yakalandı. M.A. gözaltına alınırken, olayda kullandığı silah da kaçarken attığı çevre yolunun kenarında bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.