Ayşe Tokyaz'ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında bilirkişi raporu: İfadelerinin gerçeklik payı düşük

Davanın 3'üncü duruşması görüldü. Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden avukatlar ile gazeteciler katıldı.

'HERHANGİ BİR CAM KIRIĞI YOKTU'

Duruşmada tanık olarak dinlenen ambulanstaki sağlık görevlisi E.D.Ç., "Anormal bir şey yoktu. Vakayı ölümle sonuçlandığı için 'şüpheli' olarak değerlendirdik. Vücudu toprakta ve kafasını betona çarptığı, ayrıca bütün olmadığı için müdahale edemedik. Evde 2 kişi olduğunu bize söylediler. Cemil Koç 'Lavabodaydım, çıktığımda atlamıştı' diye beyanda bulunmuştu o dönem. Herhangi bir cam kırığı yoktu bölgede. Bölgeye yakın istasyonda olduğumuz için intihar anonsu olarak ihbar edilmişti. Biz alana giderken ağlamaklı bir şekilde biri indi aşağıya. Muhtemelen nişanlısıydı. Maktulün yüzünün bir tarafı betona denk gelmişti. Başka da bir şey bilmiyorum" dedi.

Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili İstanbul'da Küçükçekmece 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katılan Cemil Koç'un bu nedenle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesinin alınamaması üzerine duruşma cuma gününe ertelendi. Ayrıca Cemil Koç'un yengesi Ş.K. ile komşusu Y.F.'nin tanık olarak dinlenmesi için zorla getirilmesine karar verildi.

Seyfettin EKEN-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
