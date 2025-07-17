Ayşe Tokyaz İçin Hatmi Şerif Okutuldu

Ayşe Tokyaz İçin Hatmi Şerif Okutuldu
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İstanbul'da eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen Ayşe Tokyaz için ailesi tarafından memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hatmi şerif okutuldu, vatandaşlar dua etti.

TOKYAZ İÇİN HATMİ ŞERİF OKUTULDU

İstanbul'da sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürüldükten sonra yol kenarına valiz içerisinde cesedi bırakılan Ayşe Tokyaz için memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Adabucak Mahallesi'ndeki evlerinin önünde ailesi tarafından hatmi şerif okutuldu. Taziyeye gelen çok sayıda vatandaş, Tokyaz için dua etti.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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