Ayşe Tokyaz Cinayetinde Yeni Gelişme: Firari Şüpheli Oğuz K. Yakalandı

Ayşe Tokyaz Cinayetinde Yeni Gelişme: Firari Şüpheli Oğuz K. Yakalandı
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22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldüren Cemil Koç'a yardım eden Oğuz K. yakalandı. Eski polis memuru Koç ve diğer şüpheliler, cinayetle ilgili tutuklandı.

Ayşe Tokyaz'ı öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç'a taşımasında yardım eden ve firari olarak aranan Oğuz K. (55) yakalandı.

Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili sevgilisi eski polis Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayetin ardından şüpheli Cemil Koç'un valizi evde çıkarmasına ve otomobil ile taşımasına yardım ettiği belirlenen şüpheli Oğuz K., gözaltına alındı. 55 yaşındaki şüphelinin 20 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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