Ayşe Tokyaz Cinayetinde Sanığa Ağır Ceza İddiası

Küçükçekmece'de öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin, sanık Cemil Koç hakkında iddianame hazırlandı. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Cemil Koç hakkında 'Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel