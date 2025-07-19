Ayşe Tokyaz Cinayetinde Gözaltı Sayısı 9'a Yükseldi

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Küçükçekmece'de cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 9'a çıkarken, aktif görevdeki polis memuru İ.U.U. da cinayet tarihinden bir gün sonra Cemil Koç ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından gözaltına alındı.

Derya EVREN KORKMAZ/ Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yapılan çalışmalarda gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Aktif görevde olduğu belirtilen polis memuru İ.U.U.'nun cinayetten 1 gün sonra Cemil Koç ile telefonda görüştüğü tespit edildi. İ.U.U. gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili sevgilisi ihraç polis Cemil Koç ve 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CİNAYETTEN SONRA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Yapılan çalışmalarda gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Aktif görevde olduğu belirtilen polis memuru İ.U.U.'nun cinayetten bir gün sonra Cemil Koç ile telefonda görüştüğünün tespit edilmesi üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.U.U adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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