Ayşe Tokyaz Cinayetinde Gözaltı Sayısı 9'a Yükseldi

Derya EVREN KORKMAZ/ Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yapılan çalışmalarda gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Aktif görevde olduğu belirtilen polis memuru İ.U.U.'nun cinayetten 1 gün sonra Cemil Koç ile telefonda görüştüğü tespit edildi. İ.U.U. gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili sevgilisi ihraç polis Cemil Koç ve 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CİNAYETTEN SONRA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Yapılan çalışmalarda gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Aktif görevde olduğu belirtilen polis memuru İ.U.U.'nun cinayetten bir gün sonra Cemil Koç ile telefonda görüştüğünün tespit edilmesi üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.U.U adliyeye sevk edildi.