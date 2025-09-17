Ayşe Tokyaz cinayeti zanlısına bilgi aktardığı iddia edilen 2 polis hakkında dava

Eyüpsultan'da cesedi valiz içinde yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cinayet zanlısına bilgi aktardığı iddia edilen polis memuru 2 sanık hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından 3 yıl 6 aydan sekizer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Temmuz'da, müşteki Esra Tokyaz'ın, kardeşi maktul Ayşe Tokyaz'ın eski polis memuru sanık Cemil Koç tarafından zorla alıkonulduğu ve şiddete maruz bırakıldığı yönündeki ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede, 13 Temmuz'da maktul Ayşe Tokyaz'ın cesedinin valiz içerisinde Eyüpsultan'da yeşillik alanda bulunmasının ardından müşteki Esra Tokyaz'ın ifadesinin alındığı kaydedildi.

Tokyaz'ı öldürdüğü iddia edilen şüpheli Cemil Koç'un 12 Temmuz'da müşteki Esra Tokyaz'ı WhatsApp üzerinden arayarak hakkında verdiği ifadeden haberinin olduğunu belirttiği ve bunun üzerine sanıkla bilgiyi paylaşanların tespiti için çalışma başlatıldığı iddianamede anlatıldı.

Yapılan araştırmalar neticesinde, iddianamede, tutanağa "polnet-4" sistemi üzerinden Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru sanık N.Ç'ye ait ekrandan erişim sağlandığının öğrenildiği belirtildi.

İddianamede, savunmasına yer verilen sanık N.Ç, Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olduğunu, şüpheli Koç'un arkadaşı olduğunu, polislikten atıldığını, son zamanlarda Koç'un kendisini ısrarla İstanbul'a çağırdığını, 12 Temmuz'da arayarak İstanbul'a gelmesi konusunda ısrar ettiğini bu nedenle şüphelendiğini ve aranmasının olduğunu düşünmeye başladığını söyledi.

Daha önce sanığın kendisini arayarak denetimli serbestliğinin bulunduğunu, imza atmaması halinde ne olacağını sorarak bilgi aldığını ifade eden sanık N.Ç, hafta sonu olması nedeniyle şubede olan sanık polis memuru Z.B'yi arayarak kendisine ait sistem şifresini ve şüpheli Cemil Koç'un kimlik numarasını vererek sistemden aranması veya karıştığı olay olup olmadığını sorgulamasını istediğini, maktul Ayşe Tokyaz olayıyla ilgili sanığa bilgi vermediğini ifade etti.

İddianamede, savunmasına yer verilen sanık polis memuru Z.B. ise Malatya'da polis memuru olarak görev yaptığını, diğer sanıkla aynı şubede ekip şefi olduğunu, 12 Temmuz'da sanık N.Ç'nin kendisini arayarak bir kimlik numarası ileteceğini, yakalaması olup olmadığını bakmasını istediğini ve şahsın karışmış olduğu son olayın bilgi ve belgesini kendisine göndermesini istediğini söylediğine yer verildi.

Sanığın sistemi üzerinden sorgulama yaptığını belirten Z.B, kişisel bir istek olduğundan şüphelenmediğini, şüpheli Cemil Koç'u tanımadığını, sorgulamayı şube konularıyla ilgili olduğunu düşünerek yaptığını söylediği iddianamede belirtildi.

İddianamede, sanık N.Ç'nin diğer sanık Z.B. tarafından kendisine gönderilen olay özetine ilişkin evrağı şüpheli Cemil Koç'a göndermediği ve olay hakkında bilgi aktarmadığı şeklindeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve itibar edilemeyeceği aktarıldı.

Sanık N.Ç'nin, arkadaşı olan eski polis memuru ve kasten öldürme suçunun şüphelisi Cemil Koç'un isteği üzerine, sanık Z.B'ye sorgulama yaptırdığı anlatılan iddianamede, gelen tutanaktan Koç'a bilgi verdiği, bu nedenle tutanağa hukuksuz şekilde ulaşarak paylaştığı vurgulandı.

İddianamede, sanık Z.B'nin, sanık N.Ç'nin yönlendirmesiyle sorgu yaparak evrakın fotoğrafını göndermek suretiyle eyleme yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği ifade edildi.

Sanıkların ayrıca görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek şüpheli Cemil Koç'a bilgi aktararak görevlerini kötüye kullandıkları yönünde mevcut delillerin yeterli şüpheyi oluşturduğu iddianamede kaydedildi.

İddianamede, sanık polis memurları N.Ç. ve Z.B'nin, "görevi kötüye kullanma" ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından 3 yıl 6 aydan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Olay

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Polis, Tokyaz'ın en son eski erkek arkadaşı Cemil Koç'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini, bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Cemil Koç'un, "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle polislik mesleğinden ihraç edildiği belirlenmişti.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından Cemil Koç'un ve bazı polislerin de bulunduğu 7 zanlı tutuklanmıştı.

Çalışmaların devamında cinayete ilişkin bilgi aktardığı ve cinayetle bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü polis 5 şüpheli daha tutuklanmıştı.