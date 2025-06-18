Ayşe Şan'ın Mezarı 29 Yıl Sonra Diyarbakır'a Taşındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatçı Ayşe Şan'ın vasiyeti üzerine mezarı, 29 yıl sonra İzmir'den memleketi Diyarbakır'a getirildi. Defin törenine aile üyeleri ve sevenleri katıldı.

Sanatçı Ayşe Şan'ın mezarı vasiyeti üzerine 29 yıl sonra İzmir'den memleketi Diyarbakır'a taşındı.

Diyarbakırlı sanatçı Şan, İzmir'de 1996 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybederek, orada toprağa verildi.

Şan'ın oğlu Murat Kerse, annesinin memleketi Diyarbakır'a defnedilme vasiyetini yerine getirmek için yaklaşık 6 ay önce Buca Belediyesine başvurdu.

Başvurusunun kabul edilmesi üzerine Kerse, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden mezar yeri temin edilmesi için talepte bulundu.

İzmir'den Diyarbakır'a getirilen Şan'ın cenazesi merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Definin ardından mezara çiçek bırakıldı, bazı katılımcılar Şan'ın seslendirdiği Kürtçe şarkılar okudu.

Şan'ın oğlu Murat Kerse, basın mensuplarına, annesinin mezarının 29 yıl sonra memleketine getirilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Kerse, "Bir sanatçının toprağına gelmesi kadar doğal bir şey yoktur. Biz de biraz geç kaldık, belki hata bizdedir. Bu saatten sonra annem sizlere emanet." dedi.

İzmir Buca Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine işlemler için başvurduklarını anlatan Kerse, şunları söyledi:

"Devlet kurumlarından belediyelere kadar hiçbir zorluk yaşamadık. Annem sizlere, Diyarbakır halkına emanet. Bundan sonra bizden çok siz mezarını ziyaret edersiniz. Annemin vasiyeti Diyarbakır'da annesinin mezarına defnedilmekti fakat anneannemin mezarına dayım defnedildiği için bunu gerçekleştiremedik."

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de "Ayşe Şan, bugün evinde, yurdunda, vatanında, annesinin yanında, anne yurdunda. Bu sebeple çok onurlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Defin törenine, Ayşe Şan'ın torunu Elif Kerse, kadınlar ve sevenleri katıldı.

Ayşe Şan kimdir

Şan, 1938 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendiren Şan'ın müzikle ilgilenmesini annesi dışında ailesinden kimse istemedi.

Gaziantep, İstanbul, Almanya ve Bağdat'ta belirli süreler yaşamını sürdüren Şan, son olarak yerleştiği İzmir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu 1996 yılında hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
Yarışma programında ahlaki sınırlar zorlandı: Yeni Katılan çift gizli odada ilişkiye girdi

Yarışmacılar gizli odada ilişkiye girdi, seyirciler ayaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli 2 bakan birbirine girdi

İran'ın füzeleri kabineyi de vurdu! 2 bakan birbirine girdi
Savaşta korkulan oldu! İran'dan nükleer tehdit

Savaşta korkulan oldu! 'Belki' notuyla nükleer gözdağı
'Bu gece sürpriz yaşanacak' diyen İran, saldırıya geçti

"Bu gece sürpriz yaşanacak" diyen İran, saldırıya geçti
Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor

Savaşın ateşi araç sahiplerine anahtar bıraktıracak! Çifte zam geliyor
Sözün bittiği yer! Ağabeyinin cansız bedeni başında gözyaşlarına boğuldu

Sözün bittiği yer! Kimse teselli edemedi
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Netanyahu, savaş korkusu yaşayan İsraillilerin ülkeden çıkışını yasakladı

Kendi halkına da zulmetmeye başladı! Ülkeyi karıştıran yasak kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.