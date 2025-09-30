Ayşe Barım, Gezi Parkı Davasında İkinci Kez Hakim Karşısında

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Televizyon sektöründe tekelleşme suçlamasıyla gözaltına alınan ancak 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirerek "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan ve 247 gündür cezaevinde bulunan menajer, ID iletişim sahibi Ayşe Barım, yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Menajerliğini yaptığı birçok oyuncu ve sanatçıyı Gezi Parkı protestolarına yönlendirdiği gerekçesiyle 24 Ocak'ta gözaltına alınıp 27 Ocak'ta tutuklanan Ayşe Barım'ın ilk duruşması, 7 Temmuz'da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 171 sayfalık iddianamede, Ayşe Barım'ın 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanatçılar adliyeye akın etmişti

İlk duruşmada Ayşe Barım'a destek olmak için çok sayıda sanatçı da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelmişti. Barım'a destek için adliyede bulunan sanatçılar arasında Zeytin Tekindor, Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Halit Ergenç, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Hande Erçel, Ceyda Düvenci, Miray Daner, Bergüzar Korel, Birkan Sokullu ve İpek Bilgin de vardı.

Savunma ve taleplerin ardından mahkeme heyeti, Barım'ın tutukluluğunun devamına karar vermişti.

Tanıklara zorla getirme kararı çıkarılmıştı

Ara karar açıklanırken salondan "yuh" sesleri yükselmiş, duruşmayı izleyen ve tahliye bekleyen çok sayıda sanatçı üzüntülü bir şekilde adliyeden ayrılmıştı. Mahkeme heyeti ayrıca, tanıklar Enver Aysever, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Dolunay Soysert, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Hümeyra Adak, Selma Ergeç, Şükran Ovalı ve Zafer Algöz'ün ise zorla getirilmesine karar vermişti ancak, zorla getirilme kararı verilen tanıklardan Dolunay Soysert, Selma Ergeç, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in duruşma için zaten adliyede bulunuyor olmaları dikkat çekmişti.

Ayşe Barım davasının ikinci duruşması ise yarın görülecek.