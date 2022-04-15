AYRILDIĞI SEVGİLİSİNİ OTOPARK ÇIKIŞINDA BEKLEYİP, DARBETTİ - Haberler

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AYRILDIĞI SEVGİLİSİNİ OTOPARK ÇIKIŞINDA BEKLEYİP, DARBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Duran A. (42), ayrıldığı sevgilisi Melike E.'yi (22) otopark çıkışında bekleyip, darbetti.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Duran A. (42), ayrıldığı sevgilisi Melike E.'yi (22) otopark çıkışında bekleyip, darbetti.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Duran A., ayrıldığı sevgilisi Melike E.?yi katlı otopark çıkışında bekledi. Melike E.?yi görür görmez tartışmaya başlayan Duran A., ardından Melike E.'yi darbetti. Yoldan geçen bir kişi olaya müdahale ederken, durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Duran A. ile Melike E.'yi sağlık raporu için hastaneye götürdü. Melike E. ve Duran A., daha sonra ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Melike E. şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

AYRILDIĞI SEVGİLİSİNİ OTOPARK ÇIKIŞINDA BEKLEYİP, DARBETTİ

AYRILDIĞI SEVGİLİSİNİ OTOPARK ÇIKIŞINDA BEKLEYİP, DARBETTİ

AYRILDIĞI SEVGİLİSİNİ OTOPARK ÇIKIŞINDA BEKLEYİP, DARBETTİ

AYRILDIĞI SEVGİLİSİNİ OTOPARK ÇIKIŞINDA BEKLEYİP, DARBETTİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ereğli, Polis, Şehit, Müftü, Güncel, Haberler

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