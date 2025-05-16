Ayrıldığı Kadını Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, ayrıldığı dini nikahlı eşi Huriye Özkan'ı bıçaklayarak öldüren sanığa, mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Durum, sanığın pişmanlık beyanları ile dikkat çekti.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ayrıldığı kadını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Ömer Teker ile taraf avukatları katıldı.
Teker, son savunmasında, Huriye Özkan'ı (45) öldürdüğü için pişman olduğunu belirtti.
Mahkeme heyeti sanığı, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Olay
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ömer Teker ile ayrıldığı dini nikahlı eşi Huriye Özkan arasında 14 Ekim 2024'te Tikenli Mahallesi'nde çıkan tartışmanın ardından Teker yanındaki bıçakla Özkan'ı öldürmüştü. Gözaltına alınan Teker, tutuklanmıştı.