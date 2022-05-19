Ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı Nurel, hastanede hayatını kaybetti (2) - Haberler

HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Ş.T. tarafından bıçaklanan Nurel Türkmen, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Nurel Türkmen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Tolga TAHÇI / İZMİR, -