Ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı Nurel, hastanede hayatını kaybetti (2) - Haberler

Ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı Nurel, hastanede hayatını kaybetti (2)
Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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HAYATINI KAYBETTİİzmir'in Karabağlar ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Ş.T. tarafından bıçaklanan Nurel Türkmen, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
İzmir'in Karabağlar ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Ş.T. tarafından bıçaklanan Nurel Türkmen, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Nurel Türkmen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Tolga TAHÇI / İZMİR, -
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel