Ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı Nurel, hastanede hayatını kaybetti (2) - Haberler

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Ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı Nurel, hastanede hayatını kaybetti (2)

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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Ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı Nurel, hastanede hayatını kaybetti (2)

HAYATINI KAYBETTİİzmir'in Karabağlar ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Ş.T. tarafından bıçaklanan Nurel Türkmen, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Ş.T. tarafından bıçaklanan Nurel Türkmen, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Nurel Türkmen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Tolga TAHÇI / İZMİR, -


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Karabağlar, Türkmen, İzmir, Güncel, Haberler

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