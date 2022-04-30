Ayrı yaşadığı eşini ölümle tehdit ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı - Haberler

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Ayrı yaşadığı eşini ölümle tehdit ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Ayrı yaşadığı eşini ölümle tehdit ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

Kars'ta uzaklaştırma kararı bulunan eşini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Kars'ta uzaklaştırma kararı bulunan eşini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İstasyon Mahallesi'nde 26 Nisan'da eşini darbeden M.A. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Mahkemenin kararına uymayan M.A, evine zorla girmeye çalıştığı eşini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Nisan, Kars, Güncel, Haberler

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