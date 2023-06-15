Ayrı yaşadığı eşini av tüfeği ile öldüren kocaya indirimsiz müebbet hapis cezası

Tutuklu yargılanan sanık Serhan Seçer: "Keşke o öleceğine ben ölseydim"

BURDUR Burdur' da ayrı yaşadığı eşi Nurcan Seçer'i av tüfeği ile öldüren ve tutuklu yargılanan sanık Serhan Seçer'e indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

"Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, kayınbiraderine yönelik eylemi için de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan Serhan Seçer Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Karar duruşmasında taraf avukatları, Nurcan Seçer'in ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise salonda hazır bulundu.

Nurcan Seçer'in kardeşi Ömer Kılıç, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Ailenin avukatları da indirim uygulanmadan en üst sınırdan ceza verilmesini istedi. Duruşma salonunda dinlenilen sanık Serhan Seçer yaptığı savunmasında, eşini çok sevdiğini ve yaşanılan bu durumdan dolayı pişman olduğunu dile getirerek "Bunu yapacak bir kişi değildim. Çok pişmanım. Buna sevk eden unsurlar oldu. Suçluyum, bunu yapmamam gerekirdi. Ölmeyi denedim. Keşke o öleceğine ben ölseydim. Onun ölmesini kaldıramıyorum, dayanamıyorum. 13 yıllık evliliğimde eşime hiç şiddet uygulamadım. Evet çok büyük hata yaptım. Çok pişmanım, aldattığından şüphelendim. Eşim ile birçok kez konuştum ancak kendisi beni anlamadı. Bu duruma düştüğüm için çok pişmanım. Mahkemenize sığınıyorum çok pişmanım takdir mahkemenin" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Serhan Seçer hakkında eşe karşı kasten öldürme suçundan indirim uygulamaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Serhan Seçer'in kayınbiraderi Ömer Kılıç'a yönelik eylemi nedeniyle önce müebbet hapis cezası, ardından eylemin öldürmeye teşebbüs aşamasında kaldığından indirim uygulayarak 9 yıl hapis cezası almasını, eşinin babasına yönelik eyleminden ise beraat etmesine karar verdi.

Olay Geçmişi

Olay, 8 Nisan 2022 tarihinde Burç Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Dönercilik yapan Nurcan Seçer (35), hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Serhan Seçer, tarafından iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeği ile başından ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesinde kaldırılan Nurcan Seçer yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı Serhan Seçer, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi. Zanlı Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.