Ayrancı Antika Pazarı Ayda İki Kez Düzenlenecek

Başkentte 21 yıldır kesintisiz her ayın ilk pazar günü düzenlenen Ayrancı Antika Pazarı, ayda iki kez düzenlenecek.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen antikacıların tezgah açtığı pazara, güzel havanın da etkisiyle vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yoğunluk nedeniyle ziyaretçilerin, tezgahlar arasında gezmekte zorlandığı gözlendi.

Anadolu Antikacıları Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Şükrü Sarı, pazarın 21 yıldır her ayın ilk pazar günü kesintisiz düzenlendiğini belirterek, pazara ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Yoğun ilgi üzerine pazarı ayda iki kez düzenleme kararı aldıklarını dile getiren Sarı, "Ayrancı Antika Pazarımız bundan sonraki süreçte her ayın ilk pazarı ile son haftasına denk gelen pazar günü düzenlenecek." dedi.