Aynularab'daki mezar taşları, YPG/PKK'nın çocukları kullandığını belgeliyor - Haberler

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Aynularab'daki mezar taşları, YPG/PKK'nın çocukları kullandığını belgeliyor

AA - Samer Uveyd - Güncel
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Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Aynularab (Kobani) ilçesindeki mezar taşları, terör örgütünün ailelerinden kopardığı çocukları şiddete sürüklediğini ortaya koyuyor.

Terör örgütü YPG/ Pkk'nın işgalindeki Aynularab (Kobani) ilçesindeki mezar taşları, terör örgütünün ailelerinden kopardığı çocukları şiddete sürüklediğini ortaya koyuyor.

AA muhabirleri, Suriye-Türkiye sınır hattındaki Aynularab'da terör örgütü mensuplarının gömüldüğü mezarlıktan görüntülere ulaştı.

Örgütün sözde şehitliğinde, Arapça ve Kürtçe mezar taşlarındaki bilgilerden çocuk yaşta olanların kayıtları dikkati çekiyor.

YPG/PKK'nın sözde bayraklarının asılı olduğu görülen mezarlıkta, 14-17 yaş arasında öldüğü anlaşılan kimseler bulunuyor.

AA / Samer Uveyd - Güncel

Kobani PKK YPG Güncel Haberler

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