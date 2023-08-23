İstanbul Sultangazi'de gözlerine kestirdikleri iki ayrı aracı aynı yöntemle camını patlatan hırsızlar dakikalar içinde toplam 75 bin lira değerindeki ses sistemlerini çaldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı yöntemle 2 aracın camını patlattılar: 75 bin lira değerinde ses sitemlerini böyle çaldılar

Sultangazi'de 2 ayrı aracın camını kırıp ses sitemi çalan hırsızlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de gözlerine kestirdikleri iki ayrı aracı aynı yöntemle camını patlatan hırsızlar dakikalar içinde toplam 75 bin lira değerindeki ses sistemlerini çaldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün sabah saatlerinde Sultangazi Cebeci ve 50. Yıl Mahalleleri'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Önder Bülbül isimli vatandaş akşam saatlerinde aracını 1. Cebeci Caddesi üzerinde park ederek evine gitti. Sabah arkadaşının telefonu ile uyanan Bülbül, aracının camının kırık olduğunu öğrenince şaşkına dönerek hemen aracının başına gitti. Bülbül yaptığı inceleme sonrası aracında bulunan ses sisteminin çalındığını fark edip durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi alıp araç üzerinde detaylı inceleme yaparken kaçan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

"Arabanın ön camını kırıp içine girmişler"

Yaşadığı durumu anlatan Önder Bülbül, "Olay sabah saatlerinde olmuş. Arkadaş işe giderken aradı bizi. Arabanın camının kırıldığını görmüş. Biz de geldik işte. Arabanın ön camını kırıp içine girmişler. Ondan sonra biz de polise haber verdik. İfade falan olay yeri inceleme geldi, arabayı inceledi, kamera kaydını falan izledik. Yaklaşık 50 bin liraya yakın bir zararımız var. Kolon, amfi, tesisat, hepsini götürmüşler. Yazık günah yani. Biz o kadar emek harcıyoruz, o kadar para harcıyoruz. Bu şekilde gelip alıp götürüyorlar." Dedi.

Bir diğer hırsızlık ise 50. Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde park halindeki otomobilin aynı şekilde camını kıran hırsızlar 25 bin TL değerindeki ses sistemini çaldı. Cebeci Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayına ait görüntüler ise çevrede bulunan bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir otomobil ile gelen hırsızların gözlerine kestirdikleri aracı bir süre kontrol ettikten sonra sağ kapı camını kırarak aracın içindeki ses sistemini çalıp olay yerinden kaçtıkları görülüyor.