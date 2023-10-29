Aynı yönde seyreden 2 motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı istikametinden deniz istikametine seyir halinde olan Alparslan G. idaresindeki 07 BDN 010 plakalı motosiklet ile, aynı yönde seyir halinde olan Emirhan A. idaresindeki 07 BCL 488 plakalı motosiklet çarpıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüleri Alparslan G. ile Emirhan A. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.