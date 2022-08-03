RAMPADA GERİ KAYAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ BİNAYA ÇARPTI 12 YARALI - Haberler

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RAMPADA GERİ KAYAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ BİNAYA ÇARPTI 12 YARALI

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde rampadaki durakta kalkış yapamayan özel halk otobüsü, geri kayarak bir binaya çarptı.

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KOCAELİ'nin Derince ilçesinde rampadaki durakta kalkış yapamayan özel halk otobüsü, geri kayarak bir binaya çarptı. Kazada 12 yolcu yaralanırken, aynı sokakta 2 gün üst üste özel halk otobüslerinin kaza yapması bölge sakinlerini isyan ettirdi.

Kaza saat 17.45 sıralarında, Derince Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki Ergün Sokak durağında yolcu indiren Uğur T. idaresindeki 41 J 0233 plakalı özel halk otobüsü, rampada kalkış yapamayarak geri kaydı. Yaklaşık 50 metre kayan özel halk otobüsü, 3 katlı bir binaya çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla yaralanan 12 yolcu araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYNI YERDE 2 GÜN ÜST ÜSTE KAZA

Öte yandan dün, başka bir özel halk otobüsü aynı cadde üzerinde rampada kalkış yapamayarak bir binanın bahçesine düştü. Dün yaşanan kazada 8 kişi yaralandı. Aynı cadde üzerinde 2 gün üst üste özel halk otobüsünün kaza yapması üzerine bölgede yaşayanlar isyan etti.

Cadde üzerindeki bir tekstil atölyesinde çalışan Asiye Sarıyar, Biz çalışıyorduk. Büyük bir gürültü duyup dışarıya çıktık. Otobüs bizim binamıza çarpmış. İnsanlar araçtan inmeye çalışıyordu. Biz de yardımcı olduk. Kanaması olanlara yardım ettik. Dün de biraz daha yukarıda aynı kaza olmuştu. Anladığımız kadarıyla hep aynı sorunlar yaşanıyor. Bu sokağın bayır olması sebebiyle fren sesleri sürekli oluyor. Kazalar da oluyor dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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