AYNI NOKTADA YİNE DEHŞET; TUVALET GÖREVLİSİNİ YAKTI UYUMAYA GİTTİ

Olay, 27 Mayıs 2022'de Karaköy alt geçitte yer alan tuvaletlerin önünde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tuvaletleri Birimi'nde çalışan Sıtkı Y. (38), şüpheli Mehmet A'nın (29) vatandaşları rahatsız ettiğini gördü. Bunun üzerine Sıtkı Y. şüpheliyi tuvaletlerden uzaklaştırdı. Ancak şüpheli Mehmet A. 10 dakika sonra tekrar tuvaletlerin bulunduğu yere geldi. Elinde bulunan tiner şişesini Sıtkı Y.'nin kafasına doğru döken Mehmet A., daha sonra da elindeki çakmakla ateşe verdi. Başından ve vücudunun birden fazla yerinden yaralanan Sıtkı Y. hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Mehmet A. ise polisler tarafından yakalandı. Adliyeye çıkarılan ve suçunu kabul eden şüpheli tutuklandı. Adli tıp raporuna göre, Sıtkı Y'nin vücudunda ikinci dereceden yanık oluştuğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği tespit edildi.

TİNER SİLAH SAYILDI

"SAĞA SOLA ZARAR VERMEYE BAŞLADI"

SITKI'YI YAKTI UYUMAYA GİTTİ

AYNI NOKTADA CİNAYET İŞLENMİŞTİ

Görüntü dökümü

İki yıl önceki cinayetten arşiv

Demirören Haber Ajansı / Güncel