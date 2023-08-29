Antalya'nın Manavgat ilçesinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı. Yaşanan 2 kaza da güvenlik kameralarına yansıdı.

Aynı noktada 1 ay arayla ikinci zincirleme kaza...O anlar kamerada

Yaşanan 2 kaza da güvenlik kameralarına yansıdı

4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza ucuz atlatıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı. Yoğun bir trafik akışının olduğu aynı noktada 1 ay önce de hızla gelen bir otomobilin, yoğunluk nedeniyle duran araçlara arkadan çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmamıştı.

Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Gültepe Mahallesi'nde yaşanan kazadan 1 ay sonra aynı noktada trafik ışıklarına yaklaştığı sırada önlerindeki yoğunluk nedeniyle yavaşlayan araçlara çarpması sonucunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Yol ortasında kalan araçlar yüzünden trafik akışında aksama oluştu. Her iki kazada güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.