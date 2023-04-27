Aynı kişinin 1 yılda 2'nci kez saldırdığı avukat: Can güvenliğimiz tehdit altında

ANTALYA'da, geçen yıl avukat Mesut Oğuz'a bıçakla saldırı girişiminde bulunan M.A., dün ofisinin önünde yine saldırdı. Daha önce kendisini, eşini ve çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini, bu nedenle suç duyurusunda bulunduğunu, ancak savcılık tarafından takipsizlik kararı verildiğini belirten Oğuz, "Can güvenliğimiz tehdit altında. Bu adam tehlikeli ve madde bağımlısı ama yine alınıyor ve serbest bırakılıyor" dedi.

İlk olay, geçen 26 Eylül'de akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Pınar Caddesi'nde meydana geldi. Avukat Mesut Oğuz, bir müvekkilinin oturduğu apartmanda ruhsatsız apart işlettiği gerekçesiyle kendisi hakkında yapılan şikayet üzerine, adrese gitti. Mesut Oğuz, apartmana gelen zabıta ve polis ekipleriyle görüştü. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine binadan çıkmaya hazırlanan Oğuz, 3 ay önce müvekkili tarafından evden çıkartılan kiracı M.A. ile karşılaştı. Çıkan tartışma sırasında M.A., yanında getirdiği ve bez arasında sakladığı bıçakla Mesut Oğuz'a saldırdı. Oğuz, olayı sıyrıklarla atlatırken M.A. da elinden yaralandı. Arbede güvenlik kameralarına yansıdı. Oğuz'un şikayetiyle gözaltına alınan M.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. İtiraz üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilip, yurt dışı yasağı getirildi.

Oğuz, M.A.'nın kendisine saldırma görüntülerinin cep telefonu kamerasına yansıdığını da belirtti.