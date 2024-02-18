Aynı isim ve otomobil ile muhtarlık yarışı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aynı mahallenin muhtarlığı için yarışan, isimleri, soyadları, memleketleri aynı olan ve aynı marka otomobili bulunan iki aday, benzerliklerinin oluşturduğu tatlı rekabet eşliğinde seçim kampanyası yürütüyor.

Giresun Yağlıdere ilçesinde doğan 45 yaşındaki Ramazan Demir ve 49 yaşındaki Ramazan Demir, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ulus Mahallesi muhtarlığı için başvuru yapan 4 aday arasında yer aldı.

Adayların, isim, soyadı ve memleket benzerliğinin yanı sıra seçim çalışmasını yürüttükleri otomobilleri de aynı marka.

Yaşları, kampanya sloganları ve araç renklerinin farklılığı dışındaki benzerlik, seçmenin zaman zaman adayları karıştırmasına neden oluyor.

"Ulus'ta Bayram Var" sloganını kullanan Yağlıdere Sınırlı köyünden Ramazan Demir ile aracına "Başın Düşerse Dara Muhtar Bayram Demir'i Ara" sloganını ve anne babasının ismini yazdıran Koçlu köyünden Ramazan Demir, mahallelerine hizmet için girdikleri gülümseten seçim yarışını sürdürüyor.

"Kim kazanırsa onu tebrik ederiz"

İşçi emeklisi 45 yaşındaki Bayram Demir, AA muhabirine, mahallede aynı ad ve soyadı taşıyan iki kişinin aday olmasının seçim atmosferini farklı noktaya taşıdığını söyledi.

Oy için gittikleri yerlerde zorlandıklarını anlatan Demir, "İki Bayram Demir'in muhtarlığa aday olması tesadüf ama tesadüften de öte ikimiz de aslen Giresun Yağlıdereliyiz. İkimizin aracının markası da aynı. Bu durum mahallemize de çok büyük heyecan getirdi." diye konuştu.

Demir, benzer durumlarda olmanın zorluğunun yanı sıra heyecan da yaşadıklarını dile getirerek, seçmenlerin zaman zaman kafa karışıklığı yaşadığını, oy kullanırken adayları nasıl ayırt edeceklerini sorduklarını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulunun isim benzerliklerine karşı önlemler aldığına değinen Demir, "Adayların isimleri aynıysa oy pusulasında ismin yanına anne ve babanın da isminin yazılması gibi. Çok şükür bu durum bizleri kurtarıyor. Bir de oy pusulamızı dikey veya yatay olarak hazırlayabiliriz. Ben dikey olarak hazırlayıp seçmene sunacağım." şeklinde konuştu.

Demir, bu durumun mahalleye farklı atmosfer getirdiğine işaret ederek, "Bu güzel bir şey ve benim açımdan hiç sakıncası yok. Burada milletin tercihi önemlidir. Kim kazanırsa onu tebrik ederiz. Kahvehanede otururken iki Bayram Demir'in olmasıyla ilgili arkadaşlarla aramızda latifeler oluyor. Bu da güzel bir şey." ifadesini kullandı.

Seçim çalışmalarını yürütürken kendisini tanıyanların köyünün ismiyle "Sınırlı Bayram" şeklinde hitap ettiğini belirten Demir, diğer adayı da köyüyle anan vatandaşların, seçim pusulasına yazılan aza isimlerinden de oy verecekleri kişiyi ayırt edebileceklerini kaydetti.

"Türkiye'de ilk olduğunu söylediler"

Esnaf 49 yaşındaki Bayram Demir, isim ve soyadı benzerliğini duyunca şaşırdığını söyledi.

Benzerlik dolayısıyla yaşanan sorunları nasıl çözeceklerinin sık sık sorulduğunu belirten Demir, araçlarında yazan seçim sloganları ve oy pusulasına anne baba isminin yazılmasının problemi çözdüğünü ifade etti.

Demir, benzerliğin çevrelerinde de şaşkınlıkla karşılandığına değinerek, "Biz zor olmadığını biliyoruz. Ulus Mahallesi sakinleri kime oy vereceklerini biliyorlar. İlk defa muhtar seçmiyorlar. Bu ilk olmadığı için bizim de özverili çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Muhtarlık seçimlerinde verdikleri mücadelenin dostluk içerisinde sürdüğünü vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Aramızdaki rekabetin dostluk içerisinde gitmesi gerekiyor. Muhtarlık, toplumun önünde söz sahibi olmak ve haklarını savunmak demektir. Aramızda sürtüşme illaki olacak, o seçim atmosferinin doğasında var. Diğer Bayram kardeşimiz bazen 'Neden ismini değiştirmedin?' diye takılıyor. Biz de bunu gülerek karşılıyoruz."

Demir, hayatında ilk defa bu kadar çok heyecanlandığını dile getirerek, tatlı atışmalarla geçecek seçim sürecini "örnek insan" olarak bitirmek istediklerini sözlerine ekledi.