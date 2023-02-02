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Aynı gün hem babasını hem de yangında mobilya atölyesini kaybetti

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Aynı gün hem babasını hem de yangında mobilya atölyesini kaybetti

ANTALYA'da mobilya atölyesinde çıkan yangında çok sayıda mobilya ve ekipmanları küle döndü.

ANTALYA'da mobilya atölyesinde çıkan yangında çok sayıda mobilya ve ekipmanları küle döndü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürülürken, atölye sahibi Osman Kayabal'ın vefat eden babasının defin işlemleri için Kayseri'ye gittiği öğrenildi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Topçular Mahallesi Gazi Bulvarı'nda Osman Kayabal'a ait mobilya atölyesinde meydana geldi. Mobilya atölyesinden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın noktasına gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında atölyede bulunan mobilyalar ile ekipmanları küle döndü. Yangın haberini duyarak olay yerine gelen işyeri çalışanları ise büyük üzüntü yaşadı.Ekipler yangının çıkış nedeni araştırırken, atölyenin sahibi Osman Kayabal'ın ise vefat eden babasının defin işlemleri için sabah saatlerinde Kayseri'ye gittiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kayseri İtfaiye Güncel Haberler

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