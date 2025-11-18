Haberler

Aynı Gün Düğün Yapan Kardeşler Geleneği Sürdürdü

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde, Musa ve Raşit Kaşlı kardeşler, babalarının geleneğini yaşatmak için aynı gün düğün yaparak hayatlarını birleştirdiler. Düğün, ailelerinin onayı ve mutluluğu ile gerçekleşti.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yaşayan Musa (24) ve Raşit Kaşlı (24) kardeşler, aynı gün düğün yapıp evlendi. Babalarının da kardeşiyle aynı gün düğün yaptığını söyleyen Kaşlı kardeşler, geleneği sürdürmek için böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Serik'te 2001 yılının Ocak ayında doğan Musa Kaşlı ile aynı yılın ekim ayında doğan kardeşi Raşit Kaşlı, babalarını örnek alarak aynı gün düğün yapmaya karar verdi. Aynı yıl doğumlu oldukları için çocukluktan itibaren her şeyi birlikte yapan Kaşlı kardeşler, kendileriyle aynı yaşta olan müstakbel eşlerini de ikna ederek aynı gün dünyaevine girdi. İlçede gerçekleştirilen düğünde Musa- Dilara Kaşlı ile Raşit- Emine Kaşlı çifti mutluluklarını aynı gün yaşadı.

'GELENEĞİ BOZMAK İSTEMEDİK'

Musa Kaşlı, aynı gün düğün yapma fikrini kardeşiyle konuştuklarını, eşlerinin de anlaşmasıyla düğünü aynı gün yapmaya karar verdiklerini aktardı. Musa Kaşlı, "Babamız da kardeşiyle aynı gün düğün yapmış. Biz de geleneği bozmak istemedik. İkiz değiliz ama ikiz gibi büyüdük, her şeyi birlikte yaptık" dedi. Dilara Kaşlı ise "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Eltimle ortak karar almak bizi daha da yakınlaştırdı. Ailelerimiz de bu kararı doğal karşıladı" diye konuştu.

'AİLEMİZ DE MUTLU'

Raşit Kaşlı, ağabeyiyle birlikte büyüdüklerini belirterek, "Babadan kalma bir gelenek olduğu için bu kararı aldık. Ailemiz de çok mutlu. Eşimle düğün için 6 yıl beklemiştik. Ailemizin de onayıyla bu güzel ana geldik" dedi. Emine Kaşlı da çok mutlu ve heyecanlı olduğunu anlatırken, "Daha önce böyle bir şeye şahit olmamıştım. Bu anı kendimde yaşadığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
