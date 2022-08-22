Aynı evden bir haftada 2 kez hırsızlık yapan şüpheli serbest kaldı

MALATYA'da bir hafta içerisinde aynı evden 2 kez hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.T., serbest bırakıldı.

MALATYA'da bir hafta içerisinde aynı evden 2 kez hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.T., serbest bırakıldı.

Sarıcıoğlu Mahallesi'nde 12 Ağustos günü Yakup Korkmaz'a ait 2 katlı müstakil eve hırsız girdi. Şüpheli evin yan kapısının üzerinden atlayarak 2'nci kata çıktı. Bir süre üst katta gezinen şüpheli, daha sonra aşağı indi ve demir kapıyı kırarak içeri girdi. O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Evdeki otomobil teybini çalan şüpheli, fark ettiği güvenlik kamerasını da kırdı.

Hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin M.T. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen polis, 2 hoparlör ve 2 oto teyple yakaladığı M.T.'yi emniyete götürdü. Emniyetteki sorgusunun ardından M.T., savcılıkça serbest bırakıldı.