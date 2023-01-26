Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aynı camide bir gün arayla namaz kılanların telefonlarının çalınması kamerada

Güncel Haberler

Aynı camide bir gün arayla namaz kılanların telefonlarının çalınması kamerada

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bir gün arayla namaz kılmak için camiye gelen 2 kişinin kişisel eşyaları ve cep telefonları çalındı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bir gün arayla namaz kılmak için camiye gelen 2 kişinin kişisel eşyaları ve cep telefonları çalındı. Aynı şüphelinin gerçekleştirdiği hırsızlık olayları, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Silopi ilçesindeki Nur Camisi'nde, 21 Ocak akşamı namaz kılmaya gelen Muhsin B.'nin, askılığa koyduğu ve içerisinde cep telefonu ile kişisel eşyalarının bulunduğu poşet çalındı. Sonraki gün aynı camiye gelen Sabri T.'nin de namaz kıldığı sırada cebinden düşmemesi için yere bıraktığı cep telefonu çalındı.Telefon ve kişisel eşyaları çalınan M.B. ve S.B., karakola giderek şikayetçi olurken, polis 2 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık anları ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Silopi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title