Aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü: Kaza nasıl oldu hatırlamıyorum

SAMSUN'da alkollü araç kullanmaktan ehliyetini el konulan ve yine 2.13 promil alkollüyken kullandığı otomobilel 1'i çocuk 4 kişinin ölümüne neden olan Okan Uludoğan (37) ifadesinde, "Alkollü olduğum için kaza nasıl oldu hatırlamıyorum" dedi.

SAMSUN'da alkollü araç kullanmaktan ehliyetini el konulan ve yine 2.13 promil alkollüyken kullandığı otomobilel 1'i çocuk 4 kişinin ölümüne neden olan Okan Uludoğan (37) ifadesinde, "Alkollü olduğum için kaza nasıl oldu hatırlamıyorum" dedi.

Samsun'da akollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Okan Uludoğan, geçen cuma saat 03.00 sıralarında 55 AIF 362 plakalı otomobiliyle, aynı yöne giden İbrahim Çubuk'un (36) kullandığı 34 AG 805 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Çubuk ile yanında bulunan eşi Kiraz Çubuk (34), kızları 5 yaşındaki Zeynep Lina Çubuk ile ablası Emine Ocak (45) hayatını kaybetti, yeğeni Selahattin Ocak (33) ise yaralandı. Yapılan kontrollerinde 2.13 promil alkollü çıkan Okan Uludoğan dün emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Uludoğan ifadesinde, "Alkollü olduğum için kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi.