Aym, Yeşil Sermaye Şirketlerinin Mağdur Ettiği Yurttaşların Dava Açmasını Engelleyen Kanun Hükmünü İptal Etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin başvurusu üzerine AKP’nin 21 Kasım 2019 yılında TBMM’den çıkardığı ve yeşil sermaye şirketlerinin mağdur ettiği vatandaşların dava açmasını engelleyen kanun hükmünü iptal etti. Kararı değerlendiren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “4 yıl sonra AYM, ‘Hukuksuzluk yaptınız. Vatandaşın hak arama yolu kapatılamaz’ dedi. Peki şimdi ne olacak? Mağduriyetler sürmekte. Binlerce kişinin davası kapatılmıştı. On binlerce mağdur var. Yapılması gereken belli. Artık devlet, bu vatandaşlarının mağduriyetlerinin giderilmesi, haklarının bu şirketler tarafından son kuruşuna kadar ödenmesini mutlaka ama mutlaka güvence altına almalıdır. Vatandaşlarımızın istismarına son verilmelidir” dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin başvurusu üzerine AKP'nin 21 Kasım 2019 yılında TBMM'den çıkardığı ve yeşil sermaye şirketlerinin mağdur ettiği vatandaşların dava açmasını engelleyen kanun hükmünü iptal etti. Kararı değerlendiren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "4 yıl sonra AYM, 'Hukuksuzluk yaptınız. Vatandaşın hak arama yolu kapatılamaz' dedi. Peki şimdi ne olacak? Mağduriyetler sürmekte. Binlerce kişinin davası kapatılmıştı. On binlerce mağdur var. Yapılması gereken belli. Artık devlet, bu vatandaşlarının mağduriyetlerinin giderilmesi, haklarının bu şirketler tarafından son kuruşuna kadar ödenmesini mutlaka ama mutlaka güvence altına almalıdır. Vatandaşlarımızın istismarına son verilmelidir" dedi.

Avrupa'da yaşayan Türklerin dini duygularını istismar ederek para toplayan Kombassan, Yimpaş, Jetpa gibi yeşil sermaye şirketlerinin batma noktasına gelmesi ve on binlerce yurttaşın büyük mağduriyetinin ortaya çıkması üzerine AKP, 4 yıl önce 21 Kasım 2019 tarihinde TBMM'den bir kanun çıkarmıştı. Kanunla ismi BERA olarak değiştirilen Kombassan başta olmak üzere yeşil sermaye şirketlerine para yatıran on binlerce yurttaşın hak aramak için dava açması engellenmiş, açılmış olan binlerce dava da yok hükmünde sayılmıştı.

Yasanın TBMM'deki görüşmeleri ve Cumhurbaşkanı'nca onaylanması sürecinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri hem yurt dışında hem de Türkiye'de yeşil sermaye şirketlerinin mağdur ettiği yurttaşlarla bir araya gelmiş, yaptıkları açıklamalarda da AKP'nin yasa ile hak arama yolunu kapatmasının yaratacağı hukuksuzluğa dikkat çekmişlerdi. Kılıçdaroğlu'nun 'Bu hukuksuzluğu onaylamayın' diye çağrı yaptığı Erdoğan, Aralık 2019'da düzenlemeyi onaylamış ve Resmi Gazete'de yayımlanan 7194 sayılı torba kanunla, yeşil sermaye holdinglerine para yatıran yurttaşların davalarla paralarını geri almalarının önü kesilmişti. CHP, kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

AYM, 4 yıl sonra geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayınlanan kararı ile düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

AYM kararını değerlendiren Çakırözer, şunları söyledi:

"AYM, geçen hafta bir karar verdi. Yeşil sermaye şirketlerine para yatıran ve sonrasında mahkeme yoluyla haklarını arayan vatandaşların hak arama yolunu kapatan, AKP tarafından çıkarılan kanun değişikliğini iptal etti. Bu kanun Meclis'e geldiğinde biz CHP olarak direnmiştik, itiraz etmiştik. Çünkü AKP, ikinci kez on binlerce yurttaşımızı mağdur etmekteydi. İlk kez bu yeşil sermaye şirketleri, vatandaşlarımızın dini duygularını istismar ederken sessiz kalan, bu şirketleri denetlemeyen AKP, bu şirketlerin batışına göz yummuş, vatandaşların hak arama yoluna da engel çıkarmıştı. Son olarak 4 yıl önce 2019'da getirdikleri torba kanuna bir madde eklediler ve dediler ki 'Kombassan ve diğer şirketler aleyhine vatandaşların açtığı davalar yok hükmündedir. Artık dava açılamayacaktır' diye. Biz o dönemde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerimiz mağdurlarla buluştuk. Dedik ki 'Vatandaşın kim olursa olsun hak arama yolu kapatılamaz.' Hele devlet eliyle hiç kapatılamaz.

"DEVLET, BU VATANDAŞLARININ MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ, HAKLARININ BU ŞİRKETLER TARAFINDAN SON KURUŞUNA KADAR ÖDENMESİNİ MUTLAKA AMA MUTLAKA GÜVENCE ALTINA ALMALIDIR"

AKP milletvekilleri bizi dinlemedi, oy verdiler. Arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı yasada başka maddeleri veto ederken bu maddeyi tüm çağrılarımıza rağmen veto etmedi ve onayladı. Sonrasında yüzlerce, binlerce dava kapatıldı. Büyük mağduriyetler yaşandı. Şimdi 4 yıl sonra AYM, 'Hukuksuzluk yaptınız. Vatandaşın hak arama yolu kapatılamaz' dedi. Peki şimdi ne olacak? Mağduriyetler sürmekte. Binlerce kişinin davası kapatılmıştı. On binlerce mağdur var. Yapılması gereken belli. Artık devlet, bu vatandaşlarının mağduriyetlerinin giderilmesi, haklarının bu şirketler tarafından son kuruşuna kadar ödenmesini mutlaka ama mutlaka güvence altına almalıdır. Vatandaşlarımızın istismarına son verilmelidir. CHP'nin o dönem ne kadar haklı olduğu AYM kararıyla ortaya çıktı. Keşke o dönem AKP milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı, bizleri mağdurların sesi olan CHP'yi dinleselerdi. Şimdi bu mağduriyetlerin giderilmesi devletin sorumluluğundadır."