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AYM'nin Can Atalay kararı görüşmelerine dördüncü kez ara verildi

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TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili kararını görüşmek üzere toplandı. Ancak kavgalı geçen görüşmeler dördüncü kez ara verildi.

(TBMM) - Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay ile ilgili kararını görüşmek üzere saat 14.00'te olağanüstü toplanan ve kavgalı geçen Genel Kurul görüşmelerine dördüncü kez ara verildi.

CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi'nden oluşan muhalefet partileri, Meclis'in AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili toplanması için 9 Ağustos'ta TBMM Başkanlığı'na başvurmuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısı üzerine TBMM Genel Kurulu, bugün saat 14.00't olağanüstü toplandı. Usul üzerine görüşmelerle başlayan toplantının birinci oturumunda ilk olarak DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin söz aldı.

Şahin'den sonra kürsüye gelen TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, konuşmasına başladıktan kısa bir süre sonra AKP sıralarından gelen tepkiler üzerine ilk ara verildi. 15 dakikalık aranın ardından ikinci oturum Şık'ın konuşmasıyla başladı. Bu oturumda AKP İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan'ın Şık'a yumruklu saldırıda bulunmasıyla büyüyen kavganın ardından 15 dakikalık ikinci ara verildi. İkinci aradan sonra açılan oturuma TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, 45 dakika ara verdi. 20 dakikalık üçüncü ara verildi. 20 dakikadan daha uzun bir süre sonra açılan dördüncü oturuma da 15 dakika ara verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Anayasa Mahkemesi Tbmm Genel Kurulu Politika Güncel Haberler

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