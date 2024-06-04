AYM Kararları Hakkında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Açıklama

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) düzenlemesine ilişkin verdiği kararlar hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Cumhurbaşkanı'nın yetkileri 3 sayılı CBK'da aynen devam ediyor" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Uçum, AYM'nin kararının esasen bir iptal niteliği taşımadığını savunarak, "Rektörler ve Merkez Bankası başkanı konusunda verilen iptaller, KHK ile değil kanunla düzenleme olması gerektiği gerekçesiyle yapılmıştır. Yani esas bakımından bir iptal yoktur" ifadelerini kullandı. Uçum, AYM'nin Cumhurbaşkanı'nın rektör atama ve Merkez Bankası başkanını atama/görevden alma yetkisini iptal etmediğini, bu yetkilerin 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde (CBK) aynen devam ettiğini vurguladı.

"TBMM'nin kanun gerektiren düzenlemeleri yapacağı da öngörülmelidir"

Mehmet Uçum, AYM kararlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Yetki Kanunu kapsamında çıkarılan 703 sayılı KHK ile çeşitli kanunlardaki 2375 hükümle ilgili düzenleme yapıldığını, ancak AYM'ye bu 2375 hükümden sadece 108'i hakkında iptal başvurusunda bulunulduğunu belirtti. AYM'nin talep edilen konuların bir kısmında iptal kararı verdiğini kaydeden Uçum, "İptallerin yürürlüğe girmesi için 12 ay süre verilmiştir. Bu süre içerisinde TBMM'nin kanun gerektiren düzenlemeleri yapacağı da öngörülmelidir" dedi.

"Cumhurbaşkanının rektör atama yetkisi zaten iptal edilemez"

Uçum açıklamasının devamında, "Öte yandan Cumhurbaşkanının rektör atama yetkisi zaten iptal edilemez. Çünkü yetki anayasadan doğuyor (Anayasa - Madde 130). Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanı'nca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulu'nca seçilir ve atanır" ifadelerini kullandı.