AYM heyeti Anıtkabir'de

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan başkanlığındaki heyet, AYM'nin 61'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan başkanlığındaki heyet, AYM'nin 61'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

AYM Başkanı Arslan, başkanvekilleri ve üyelerle birlikte Aslanlı Yol'da yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Arslan ve beraberindekiler mozoleye çelenk koyarak saygı duruşunda bulunduktan sonra Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Arslan, şunları kaydetti: